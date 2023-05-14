Лоза: «В «Зените» нет игроков из школ Санкт-Петербурга, это не петербуржцы выиграли чемпионат»

Российский артист Юрий Лоза высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

«Это говорит о падении футбола в России. Уже давно футбол в России падает. В составе «Зенита» нет ни одного футболиста из школ Санкт-Петербурга. Это не петербуржцы выиграли чемпионат. Не понимаю, за кого болеют люди в Питере? За «Газпром»?» — заявил Лоза Sport24.

«Зенит» досрочно оформил себе трофей в матче 26-го тура Российской премьер-лиги, одолев на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

После 27 туров «сине-бело-голубые» опережают идущий на второй строчке ЦСКА на 11 очков. В предстоящем матче команда Сергея Семака встретится с «Оренбургом» (20 мая).