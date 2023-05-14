Йоканович опровергает конфликт с Норманном

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- В последних матчах у команды есть проблема с реализацией. В чем вы видите глобальную проблему?

- В прошлом матче соперник «Ахмата» пропустил пять мячей, поэтому нам нужно улучшать свою игру не только в атаке, но и в обороне.

- По повода Норманна. Все заметили, что после замены вы руку не пожали на бровке. Сегодня он не в старте. Взаимосвязаны ли эти события?

- Я не могу сказать, что так было, потому что любой игрок после замены недоволен, в первую очередь, наверное, собой. И там не было такого, что он повел себя некорректно. Да, там, может быть, не было какого-то явного рукопожатия, но в целом это абсолютно нормальная ситуация, когда игрок недоволен собой. Нет никакой взаимосвязи с этим.