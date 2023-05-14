Гарре: «Для меня очень важно, что здесь находятся на матче и моя жена, и мои родители»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Локомотив» (1:1) Бенжамин Гарре поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вышли на матч с дочкой. Насколько вам важно присутствие родных здесь, в Самаре?

- Моя дочка - это самое дорогое, что у меня есть в жизни. Для меня очень важно, что здесь находятся на матче и моя жена, и мои родители. К сожалению, нам не удалось взять три очка, хотя для меня присутствие моих родственников очень подбадривает. К сожалению, не удалось взять три очка, но что делать?