«Крылья Советов» не могут обыграть «Локомотив» в РПЛ 12 лет

Самарские «Крылья Советов» сегодня в очередной раз не смогли обыграть московский «Локомотив» в РПЛ. Игра между командами, прошедшая на «Солидарность Арене» в Самаре, завершилась ничьей – 1:1.

Любопытно, что самарцы не могут победить «Локомотив» в рамках чемпионата России уже 12 лет. В последний раз на данный момент в Премьер-лиге «Крылья» обыгрывали «железнодорожников» аж в 2011 году.

Как уточняют гуру футбольной статистики из Opta Sports, серия без побед над «Локомотивом» у самарцев составляет уже 17 матчей – это худшая серия в истории клуба в чемпионате России.

О том, как развивались события в первой игре РПЛ сегодняшнего воскресенья, читайте в нашем репортаже.