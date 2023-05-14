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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор опять вышел на замену и забил: «Локомотив» без Дзюбы и Пиняева избежал поражения в Самаре

14 Мая 2023 • 16:01 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Локомотив Москва
окончен

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 14 мая на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов1:1Локомотив Москва
(1:0) Цыпченко Дмитрий41'  
  48'Изидор Вильсон (1:1)
Ломаев ИванЗуев Александр 56' (Рахманович Амер ( 56') Евгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийБейл ГленнВитюгов Максим 82' (Зотов Георгий ( 82') Бабкин Сергей  67'Гарре БенжаминЦыпченко ДмитрийШитов Владислав
Запасные: Хлусов НикитаБобёр ИванФролов ЕвгенийЗагородников АртурТоцкий ЕгорЧиркович АлександарГапонов Илья
Лантратов ИльяНенахов МаксимКузьмичёв ИванПогостнов ЕгорТикнизян НаирБаринов ДмитрийКарпукас Артём  28' 69' (Марадишвили Константин ( 69') Камано Франсуа 84' (Митай Марио ( 84') Миранчук Антон 46' (Глушенков Максим ( 46') Жемалетдинов Рифат 65' (Раков Вадим ( 65') Игнатьев Иван  32' 46' (Изидор Вильсон ( 46'  83')
Запасные: ГилермеЛукиных ЕвгенийКуликов ДаниилСмольников ИгорьЩетинин МихаилЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
14 мая. Стадион "Солидарность Арена".

 

Воскресенье в РПЛ открывали «Крылья Советов» и «Локомотив». Визит в Самару ни для кого не был простым испытанием, а для «железнодорожников» ещё и усложнился кадровыми потерями. Главные действующие лица атаки (Дзюба и Пиняев) не смогли принять участие в матче. Галактионову однако было кем их заменить, в старте вышли Игнатьев, Камано, Жемалетдинов и Антон Миранчук. Вильсон Изидор с Максимом Глушенковым остались в запасе.

Экспериментальное сочетание не порадовало болельщиков «Локомотива». В первом тайме слабо смотрелись гости, ни разу не пробили в створ ворот. Правда, один голевой момент всё же придумали: Антон Миранчук на дриблинге дотащил мяч до штрафной площади, поперёк сыграл на Ивана Игнатьева, а тот с помощью рикошета от защитника пробил в штангу. Этот момент разбудил «Крылья Советов». Хозяева потихоньку начали наращивать давление, захватили инициативу и под занавес тайма счёт открыли.

Помог самарцам Наир Тикнизян, пяткой сыгравший у своей штрафной площади. Мяч отскочил к Шитову, который тоже пяткой бросил в прорыв Цыпченко. Дмитрий под острым углом вошёл в штрафную площадь и пробил над Лантратовым – 1:0. В перерыве Галактионов бросил в бой своего джокера – Изидора. Вильсон заменил Игнатьева, а Глушенков вышел вместо Миранчука. И замены сработали практически моментально.

«Локомотив» разогнал контратаку, Глушенков из центра покатил левее, а Изидор обводящим ударом поразил цель – 1:1. Это уже похоже на мистику – Вильсон четвёртый матч подряд забивает, выходя на замену. Феноменальный джокер. После часа игрового времени ещё вышли у «Локомотива» Раков и Марадишвили, заменив Жемалетдинова с Карпукасом, но подобного эффекта не привнесли.

«Крылья Советов» играли чуть активнее, чаще владели мячом под конец матча, но толковых атак не придумали. А гостей будто ничья устраивала, запомнился лишь удар с лёта от Камано, после которого мяч пролетел мимо ворот. Немного пресным выдался первый матч воскресенья в РПЛ, «Локомотив» магией своего джокера отыгрался в Самаре.

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