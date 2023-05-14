Изидор опять вышел на замену и забил: «Локомотив» без Дзюбы и Пиняева избежал поражения в Самаре

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 14 мая на стадионе «Самара Арена».

Воскресенье в РПЛ открывали «Крылья Советов» и «Локомотив». Визит в Самару ни для кого не был простым испытанием, а для «железнодорожников» ещё и усложнился кадровыми потерями. Главные действующие лица атаки (Дзюба и Пиняев) не смогли принять участие в матче. Галактионову однако было кем их заменить, в старте вышли Игнатьев, Камано, Жемалетдинов и Антон Миранчук. Вильсон Изидор с Максимом Глушенковым остались в запасе.

Экспериментальное сочетание не порадовало болельщиков «Локомотива». В первом тайме слабо смотрелись гости, ни разу не пробили в створ ворот. Правда, один голевой момент всё же придумали: Антон Миранчук на дриблинге дотащил мяч до штрафной площади, поперёк сыграл на Ивана Игнатьева, а тот с помощью рикошета от защитника пробил в штангу. Этот момент разбудил «Крылья Советов». Хозяева потихоньку начали наращивать давление, захватили инициативу и под занавес тайма счёт открыли.

Помог самарцам Наир Тикнизян, пяткой сыгравший у своей штрафной площади. Мяч отскочил к Шитову, который тоже пяткой бросил в прорыв Цыпченко. Дмитрий под острым углом вошёл в штрафную площадь и пробил над Лантратовым – 1:0. В перерыве Галактионов бросил в бой своего джокера – Изидора. Вильсон заменил Игнатьева, а Глушенков вышел вместо Миранчука. И замены сработали практически моментально.

«Локомотив» разогнал контратаку, Глушенков из центра покатил левее, а Изидор обводящим ударом поразил цель – 1:1. Это уже похоже на мистику – Вильсон четвёртый матч подряд забивает, выходя на замену. Феноменальный джокер. После часа игрового времени ещё вышли у «Локомотива» Раков и Марадишвили, заменив Жемалетдинова с Карпукасом, но подобного эффекта не привнесли.

«Крылья Советов» играли чуть активнее, чаще владели мячом под конец матча, но толковых атак не придумали. А гостей будто ничья устраивала, запомнился лишь удар с лёта от Камано, после которого мяч пролетел мимо ворот. Немного пресным выдался первый матч воскресенья в РПЛ, «Локомотив» магией своего джокера отыгрался в Самаре.