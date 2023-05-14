Сын Стрельцова высказался о перспективах Клотета в «Торпедо»

Сын легендарного футболиста московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, Игорь Стрельцов, высказался о перспективах главного тренера Жозепа Клотета в столичном клубе.

Он отметил, что пока не видел нормальных действий в исполнении испанского наставника, которые были бы полезны для результата.

«Не он первый, не он последний. Первым делом виноват всегда тренер. Новая метла по-новому метет. Но результат-то нулевой!», - приводит слова Стрельцова Sport24.

Напомним, что за три тура до конца чемпионата «Торпедо» гарантировано покинет Российскую премьер-лигу (РПЛ) и спустя год вернётся в Первую лигу.