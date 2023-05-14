Круговой надеется, что через 5 лет «Зенит» получит третью звезду

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о том, когда санкт-петербургский клуб завоюет третью звезду.

«Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? А это же еще пять раз надо выиграть, да? Надеюсь, что через пять лет», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23, завоевав золотые медали РПЛ в пятый раз подряд. До окончания чемпионата команде Сергея Семака осталось сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».