Агент Языджи сообщил, что экс-игрок ЦСКА может вернуться в РПЛ

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о будущем футболиста. Отметим, что 26-летний хавбек выступает за турецкий клуб на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Лиллю». Напомним, Языджи выступал за ЦСКА в 2022 году с января по июнь.

«Возвращение Юсуфа в Россию летом возможно. Почему нет? У нас остались очень хорошие воспоминания о времени, проведенном здесь. Так что мы рассмотрим любые предложения», — приводит слова Чебеджи Sport24.

В нынешнем сезоне Языджи провел 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет две голевые передачи.