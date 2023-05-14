«Локомотив» сразу после перерыва сравнял счёт в матче с «Крыльями Советов»

В Самаре начался второй тайм матча 27-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Хозяева поля выиграли первую половину поединка благодаря позднему голу Дмитрия Цыпченко с близкого расстояния. Сразу после перерыва свой шанс использовали и гостевые футболисты. «Локомотив» разыграл комбинацию на подступах к штрафной, и Вильсон Изидор после предварительной обработки мяча метров с восьми метко попал в дальнюю часть ворот «Крыльев». Счет стал 1:1.

На эту минуту «Локомотив» закрепляется на девятом месте, а соперник имеет два очка запаса от зоны стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.