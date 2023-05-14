«Крылья Советов» повели в конце первого тайма матче с «Локомотивом»

В матче 27-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» дома играют против «Локомотива». До 40-й минуты на табло горели нули, но в итоге самарцы провели результативную атаку. Команда Игоря Осинькина перехватила мяч у чужих ворот, Владислав Шитов отыграл на Дмитрия Цыпченко, напарника по линии атаки, и тот от левого угла вратарской вколотил мяч в сетку.

Самарцы повели 1:0. Напомним, что букмекеры в течение недели все больше верили в победу «Крыльев». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.