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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис заявил, что через год в РПЛ не останется качественных легионеров

14 Мая 2023 • 14:27 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о легионерах, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Конечно, очень хочется, чтобы мы скорее вернулись на международную арену, но пока нам это не светит. Думаю, что хорошие легионеры еще годик потерпят, поиграют в России и спокойной уедут. Ловить им тут нечего уже», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Малком Филипе, Клаудиньо и Вильмар Барриос точно покинут «Зенит», ведь наш чемпионат им уже неинтересен.

Ранее «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России, оторвавшись от идущего на втором месте ЦСКА на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Вильмар Барриос Клаудиньо Малком Филипе
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