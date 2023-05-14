Канчельскис заявил, что через год в РПЛ не останется качественных легионеров

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о легионерах, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Конечно, очень хочется, чтобы мы скорее вернулись на международную арену, но пока нам это не светит. Думаю, что хорошие легионеры еще годик потерпят, поиграют в России и спокойной уедут. Ловить им тут нечего уже», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Малком Филипе, Клаудиньо и Вильмар Барриос точно покинут «Зенит», ведь наш чемпионат им уже неинтересен.

Ранее «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России, оторвавшись от идущего на втором месте ЦСКА на 11 очков.