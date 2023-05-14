Форвард «Спартака» Николсон: «Верим, что завершим чемпионат в топ-3»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон пообщался с представителями СМИ после поединка против «Химок» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«С «Химками» был сложный матч. Самое важное, что мы не проиграли. Игра следует за игрой, мы продолжаем верить, что нам удастся выиграть оставшиеся матчи, чтобы завершить чемпионат в топ-3», - передает слова ямайского футболиста издание Metaratings.ru.

За три тура до завершения сезона Премьер-лиги «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с ЦСКА.