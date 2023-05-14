Котировки букмекеров на победу «Локомотива» серьёзно просели

Котировки букмекеров на матч 27-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Локомотив» вызывают удивление.

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», за 30 минут до начала матча букмекерская компания PARI давала коэффициент 2.05 на победу самарского клуба, а на победу «Локомотива» можно было поставить за 3,60.

По сведениям телеграм-канала «Первый спорт», коэффициент на успех команды Игоря Осинькина за несколько дней упал с 2,52 до 1,99. Стоит отметить, что у «Крыльев Советов» лишь одна победа в последних десяти встречах чемпионата России. В то время как «железнодорожники» в последних девяти матчах проиграли лишь однажды.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится сегодня, 14 мая. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.