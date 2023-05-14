Дзюба прокомментировал своё отсутствие в заявке «Локомотива» на матч против «Крылья Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своем отсутствии в заявке команды на матч 27-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

«Не забудьте поболеть за «Локомотив». Нам нужна победа, все будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», - заявил 34-летний бомбардир в социальных сетях.

Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится сегодня, 14 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Премьер-лиги Дзюба провел девять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.