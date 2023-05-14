Осинькин поведал о наказании Писарского за удаление

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- После игры с «Краснодаром» вы говорили, что Владимир Писарский будет наказан за удаление. Были ли к нему применены какие-то санкции?

- Он оштрафован. Насколько? Не стоит, наверное, нам обсуждать. Наверное, самое главное, чтобы он понял какую-то свою ответственность. Конечно, мы какую-то работу свою провели. Ему надо развиваться, он пришел сюда как статусный футболист, забивший много голов, но то, что он не так много еще в большом футболе, не может не сказываться в тех или иных эпизодах. Сейчас главное, какие он сделает выводы. На сегодняшний день у нас игра с «Локомотивом».

- Сегодня в старте сразу выходят и Шитов, и Цыпченко. В отсутствие Писарского как изменится игра вашей команды?

- В отсутствие Писарского функции центрального нападающего будет выполнять Шитов. Они, наверное, разные в плане физиологии, но самое главное - от них требуются голы. В этом плане мы акцентируем каждого из них на то, чтобы использовать их лучшие качества какие-то определенные. Они действуют просто, чтобы забивать голы.