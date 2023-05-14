Галактионов объяснил отсутствие в старте Пиняева, Дзюбы и Глушенкова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Не прилетели сегодня даже в Самару Дзюба и Пиняев. Что с ними, как изменится игра вашей команды в их отсутствие?

- По Сергею Пиняеву ситуация давно понятна. Он восстанавливался и планомерно готовится к выходу в общую группу. Он уже планомерно прошел все необходимые процедуры и обследования. Нам нужен абсолютно здоровый футболист. Поэтому в следующем туре мы очень рассчитываем, что он присоединится к нам и будет помогать команде. Что касается Артёма, при подготовке к игре выявились проблемы, которые необходимо подлечить. Поэтому нужна пауза. Он сейчас все необходимые процедуры делает, нужно будет в остатке сезона добиваться положительного результата.

- Глушенков сегодня остался в запасе, один из лучших игроков весенней части. Почему?

- Во-первых, когда мы планируем игру с точки зрения стратегии, мы думаем о том, кто может выйти с первых минут и дать команде необходимую скорость, темп игры, интенсивность, кто может выйти по ходу игры и усилить ее. Сегодня мы рассчитываем, что Максим по ходу игры привнесет в нее необходимую динамику, скорость и качество.