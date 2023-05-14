«Крылья Советов» оштрафовали Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о санкциях, которые были применены к нападающему команды Владимиру Писарскому. Напомним, в 26-м туре РПЛ 27-летний форвард удалился в первом тайме матча с «Краснодаром» (1:2).

«Писарский был оштрафован после удаления. Я думаю, он понял свою ответственность. Ему надо развиваться. Важно, какие он сделает выводы. Сегодня Шитов будет выполнять функции нападающего. От него требуются голы», — цитирует Осинькина официальный телеграм-канал самарского клуба.

В нынешнем сезоне Писарский принял участие в 14 матчах за «Крылья Советов», в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Сегодня, 14 мая, команда Осинькина встретится с «Локомотивом». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию.