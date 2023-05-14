Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

В поединке 27-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле примут московский «Локомотив». Тренерские штабы представили стартовые составы команд на игру. Эту встречу пропустит нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба, получивший травму.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Шитов.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Камано, Игнатьев.
Матч начнется в 14:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.
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