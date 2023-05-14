Главчич: «Химки» будут бороться, пока есть шансы»

Хавбек подмосковных «Химок» Неманья Главчич высказался относительно шансов команды сохранить место в Премьер-лиге.

«Конечно, мы верим. Пока есть математические шансы, мы будем бороться до конца. Знаю, что каждый игрок в оставшихся играх будет выкладываться на все сто. Думаю, дай бог, все будет как надо!» - передает слова полузащитника издание Sport24.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 18 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем матче подмосковная команда встретится с грозненским «Ахматом» на выезде. Поединок пройдет в субботу, 20 мая.