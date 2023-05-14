Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Ростов» не может бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Ростов» — это команда не про чемпионство. «Ростов» — это крепкий середняк. Почему так высоко находится? Где-то тренер сборной тренирует, где-то дают 17 пенальти. Дальше всё время идёт борьба против лимита на легионеров. А так, тот же Рыскин, я считаю, из всех спортивных директоров он лучший на сегодняшний день. Тот же Карпин, да, лучший тренер России, но я против совмещений.

«Ростов» правильно развивается, там играет молодёжь, продают футболистов. Они много верных решению принимают. Другое дело, когда, мягко говоря, что они в прошлом сезоне боролись за выживание, а в этом те же футболисты завоёвывают якобы второе место. В прошлом году они пропустили практически больше всех. А сегодня они хотят за них какие-то сумасшедшие деньги», — сказал Селюк.

Сегодня, 14 мая, «Ростов» в рамках 27-го тура РПЛ сыграет на выезде против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит – в 19:00 по московскому времени.