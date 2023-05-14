Жоаозиньо рассказал, как «Сочи» будет играть против «Ростова»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался касательно предстоящего матча против «Ростова» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

«Это будет тяжёлая игра, как и все остальные. Надеюсь, что по окончании матча будет положительный результат. Соперник будет много атаковать. Мы тоже будем играть в атаку, мы играем дома», - передает слова Жоаозиньо пресс-служба сочинского клуба.

Матч «Сочи» - «Ростов» состоится сегодня, 14 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

В преддверии матча хозяева занимают десятое место, а гости третье.