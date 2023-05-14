Роша: «Все футболисты ЦСКА хотят сыграть против «Спартака»

Защитник столичного ЦСКА Виллиан Роша пообщался с журналистами после матча с «Торпедо» (3:0). Игрок дал комментарий относительно принципиального противостояния со «Спартаком».

«Важно отпраздновать победу, отдохнуть, а с завтрашнего дня сосредоточиться на подготовке. Все футболисты хотят сыграть в этом супердерби. С завтрашнего дня мы будем усердно готовиться к супердерби», - приводит слова бразильского футболиста клубная пресс-служба.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 21 мая. Начало запланировано в 16:30 по столичному времени. Перед этой игрой хозяева занимают четвертое место, а гости – второе.