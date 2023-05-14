«Ахмат» потерял защитника до конца сезона

Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич больше не сыграет в нынешнем сезоне. Как информирует пресс-служба клуба, игрок угодил в лазарет из-за повреждения коленного сустава.

«Футболист отправился на родину, где пройдет курс лечения и реабилитации. Желаем Зорану скорейшего выздоровления!» - говорится в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне хорватский защитник провел за «Ахмат» 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Ближайший матч «Ахмат» проведет на выезде против московского «Динамо». После 26 матчей Премьер-лиги грозненцы занимают пятое место в турнирной таблице.