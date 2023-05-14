Андрей Мостовой ответил, когда «Зенит» получит третью звезду

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, когда «сине-бело-голубые» получают третью звезду.

«Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, наверное. Очень надеюсь на это», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно завоевал чемпионство в текущем сезоне, выиграв трофей в пятый раз подряд. Всего на счету санкт-петербургского клуба теперь десять чемпионств.

Напомним, звезда над эмблемой клуба дается за каждые пять выигранных чемпионатов.

До конца нынешнего сезона «Зениту» осталось провести три игры: с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».