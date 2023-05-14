Рейна рассказал, жалеет ли он о трансфере в «Торпедо»

Перуанский форвард Йорди Рейна, перешедший в «Торпедо» в феврале этого года, рассказал, жалеет ли он о своем решении.

«Я думаю перед тем, как переходить в новый клуб. Не жалею, что я переехал сюда. Хотел помочь команде. Пока получается вот так. Как профессионал, я буду выкладываться на все 100%», - передает слова 29-летнего южноамериканца издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Рейна перебрался в «Торпедо» из американского клуба «Шарлотт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя забитыми мячами.