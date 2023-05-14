Мирзов высказался о трансфере в Турцию

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос журналистов о возможном переходе в турецкий клуб.

«На данный момент не стоит это обсуждать. Сейчас нужно решать задачи, которые есть на остаток сезона. Потом посмотрим», - передает слова полузащитника издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в 23 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти) и одной результативной передачей.

В последнем матче «Химки» сыграли вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. По итогам 27 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.