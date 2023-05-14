«Оренбург» готовит трансфер Мансильи

«Оренбург» подписал новое трудовое соглашение с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей. Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Наши юристы с юристами «Расинга» готовят трансфер. Со своей стороны мы уже контракт подписали, отправили бумаги «Расингу», они их должны подписать. Ждем их подписи и после этого все», - передает слова функционера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний аргентинец провел 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами (два – с пенальти) и пятью результативными передачами.