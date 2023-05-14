Чистяков — об игровом времени: «Дело за мной, я должен продолжать работать»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своих ожиданиях в оставшихся матчах сезона.

«Хочется как можно больше получить игровых минут в оставшихся играх, выиграть и спокойно уйти в отпуск. Доволен ли я сезоном? Я не так много играю, если сравнивать с прошлым сезоном. Но дело за мной. Я должен продолжать работать», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

До окончания нынешнего розыгрыша РПЛ команде Сергея Семака осталось провести всего три встречи: с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».