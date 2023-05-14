Кавазашвили - о ничьей «Спартака»: «Обалдел, когда увидел результат»

Бывший голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о результате вчерашнего поединка между подмосковными «Химками» и «красно-белыми» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Был очень сильно занят и не смог посмотреть игру. Когда увидел результат – обалдел. Ничего не могу сказать, и хорошо, чтобы не нагрубить. Ужасно», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Поединок состоялся на стадионе в Химках и завершился вничью со счетом 1:1.

В следующем туре Российской премьер-лиги «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» встретятся с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.