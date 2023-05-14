В Лиге чемпионов «Зенит» выступал не очень успешно, поэтому Семаку есть к чему стремиться — Булыкин

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«У Семака заслуги очень хорошие и как у футболиста, и как у тренера. Будем надеяться, что он еще себя сможет проявить как тренер. Все же в Лиге чемпионов «Зенит» под руководством Семака выступал не очень успешно, так что есть к чему стремиться», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне «сине-бело-голубые» набрали уже 65 очков за 27 туров, досрочно завоевав золотые медали. На данный момент «Зенит» опережает идущий на втором месте ЦСКА на 11 очков.

В следующем туре команда Семака встретится в гостях с «Оренбургом» (20 мая).