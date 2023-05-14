В Лиге чемпионов «Зенит» выступал не очень успешно, поэтому Семаку есть к чему стремиться — Булыкин

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«У Семака заслуги очень хорошие и как у футболиста, и как у тренера. Будем надеяться, что он еще себя сможет проявить как тренер. Все же в Лиге чемпионов «Зенит» под руководством Семака выступал не очень успешно, так что есть к чему стремиться», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
В текущем сезоне «сине-бело-голубые» набрали уже 65 очков за 27 туров, досрочно завоевав золотые медали. На данный момент «Зенит» опережает идущий на втором месте ЦСКА на 11 очков.
В следующем туре команда Семака встретится в гостях с «Оренбургом» (20 мая).
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Почему «под руководством Семака » такое снижение результатов особенно учитывая то , что за участие в групповом этапе ,как победителя РПЛ давалось 4 очка?
2. «под руководством Семака » Зенит играет без использования современных тенденций ?
Например : МанСити наносит удар по воротам каждые 5 мин , а Зенит ? 3-4-5 ударов за всю игру .
По игре можно продолжать еще долго .
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