Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Лиге чемпионов «Зенит» выступал не очень успешно, поэтому Семаку есть к чему стремиться — Булыкин

14 Мая 2023 • 11:09 Комментировать (2)
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«У Семака заслуги очень хорошие и как у футболиста, и как у тренера. Будем надеяться, что он еще себя сможет проявить как тренер. Все же в Лиге чемпионов «Зенит» под руководством Семака выступал не очень успешно, так что есть к чему стремиться», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне «сине-бело-голубые» набрали уже 65 очков за 27 туров, досрочно завоевав золотые медали. На данный момент «Зенит» опережает идущий на втором месте ЦСКА на 11 очков.

В следующем туре команда Семака встретится в гостях с «Оренбургом» (20 мая).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
superzina
14 Мая 2023 в 11:17
"выступал не очень успешно" ? Провально !
superzina
14 Мая 2023 в 11:36
1. Смотрим рейтинг УЕФА Зенита начиная с сезона 12/13 по 21/22 .
13.000 16.000 17.000 19.000 12.000 14.000 10.000 9.000 5.000 8.000
Почему «под руководством Семака » такое снижение результатов особенно учитывая то , что за участие в групповом этапе ,как победителя РПЛ давалось 4 очка?
2. «под руководством Семака » Зенит играет без использования современных тенденций ?
Например : МанСити наносит удар по воротам каждые 5 мин , а Зенит ? 3-4-5 ударов за всю игру .
По игре можно продолжать еще долго .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
12:40 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо рассказал, как «Сочи» будет играть против «Ростова»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Геркус — о конкурентах «Зенита»: У ЦСКА есть козыри, «Спартак» нестабилен
12:26 · Россия. Премьер-лига
Геркус назвал фатальные ошибки «Торпедо», одна из них — сорвавшийся трансфер Дзюбы
12:13 · Россия. Премьер-лига
Роша: «Все футболисты ЦСКА хотят сыграть против «Спартака»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Личка может возглавить «Спартак» или ЦСКА
12:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» потерял защитника до конца сезона
12:04 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой ответил, когда «Зенит» получит третью звезду
12:00 · Россия. Премьер-лига
Рейна рассказал, жалеет ли он о трансфере в «Торпедо»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Мирзов высказался о трансфере в Турцию
11:34 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» готовит трансфер Мансильи
11:33 · Россия. Премьер-лига
Чистяков — об игровом времени: «Дело за мной, я должен продолжать работать»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили - о ничьей «Спартака»: «Обалдел, когда увидел результат»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Чистяков — о матче с «Краснодаром»: «Люди думают, что мы играли в полноги, но это не так»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Максименко может посадить на лавку Селихова
11:09 · Россия. Премьер-лига
В Лиге чемпионов «Зенит» выступал не очень успешно, поэтому Семаку есть к чему стремиться — Булыкин 2
Все новости
Рекомендуем