Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Ростов»

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» примет «Ростов». Прогнозом на этот поединок поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:1. Хоть у «Ростова» и молодая команда, сочинцам он ни в чем не уступает. «Ростов» будет играть на победу и постарается воспользоваться провалами в обороне соперника», - передает слова Александра издание Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 14 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают десятое место, а гости - четвертое.