Бородюк ответил, готов ли вернуться в «Торпедо»

Известный российский специалист Александр Бородюк высказался о возможном возвращении в московское «Торпедо».

«Вернусь ли я в «Торпедо», если мне поступит приглашение? На этот вопрос я могу ответить одной известной фразой: «Никогда не говори «никогда», - передает слова тренера RT.

Напомним, что Бородюк дважды тренировал «автозаводцев» - с 2013 по 2014 год и с 2021 по 2022.

В последнем матче «Торпедо» потерпело крупное поражение от ЦСКА со счетом 0:3. За три тура до завершения сезона подопечные Жозепа Клотета вылетели в Первую лигу. Следующий матч «автозаводцы» сыграют с «Динамо».