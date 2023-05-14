Мелкадзе: Бердыев одинаково относился к молодым и Нобоа, такое качество есть не у каждого тренера

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе вспомнил о работе с экс-главным тренером южан Курбаном Бердыевым. 70-летний специалист возглавлял сочинский клуб с ноября 2022 по апрель 2023 года.

«С Бердыевым было интересно работать. Чем мне нравился Курбан Бекиевич, тем, что он справедливый. Тренировки неординарные, вполсилы ты не можешь с ним тренироваться. Выйдешь тренироваться вполсилы — пойдешь в раздевалку. И так же на поле — играли сильнейшие», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что Бердыев одинаково относился ко всем, для него были равны молодые игроки и Кристиан Нобоа, такое качество присутствует не у каждого тренера.

После 26 игр «Сочи» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 34 очка.