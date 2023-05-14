Прогноз на матч «Динамо» - «Ахмат» от Бубнова

Бывший защитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и грозненским «Ахматом».

«1:0. Перед своими болельщиками «бело-голубые» постараются выложиться на полную и обыграют грозненцев. Хотя это один из тех матчей, где нельзя быть уверенным на 100%. По игре «Ахмат» даже выглядит более сбалансированной командой», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Динамо» - «Ахмат» пройдет сегодня, 14 мая, на стадионе «ВТБ Арена». Начало запланировано в 16:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.