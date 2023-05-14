Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

27-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Своим мнением об этом матче поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. В матче с «Локомотивом» у «Крыльев» практически нет шансов. «Железнодорожникам» по таблице ничего особенно не нужно, но Галактионов не скрывает: цель команды - выиграть все оставшиеся матчи», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится на стадионе в Самаре сегодня, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.