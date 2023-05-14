Бубнов отреагировал на удаление защитника «Спартака» Денисова

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о спорном удалении игрока «красно-белых» Даниила Денисова во вчерашнем матче против подмосковных «Химок».

«Наверняка вновь будут претензии к судейству. По удалению у меня большие вопросы к Кукуляку. Денисов не сыграл в мяч, но он и в ногу не сыграл! Давать за такой стык вторую желтую - сомнительное решение», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. После этой игры «Спартак» занимает третье место, а «Химки» идут на предпоследней позиции.