Мостовой уверен, что РПЛ никогда не попадёт в топ-5 европейский лиг

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, на каком месте находится РПЛ среди европейский лиг.

«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы — ничего. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент Российская премьер-лига располагается на 18-й строчке в рейтинге УЕФА.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд. Напомним, что даже золотые медали не дадут право «сине-бело-голубым» на участие в еврокубках, ведь ФИФА и УЕФА отстранил наши клубы на неопределенный срок.