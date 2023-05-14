Ловчев - об удалении игрока «Спартака»: «Как же вы задолбали, судьи!»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал удаление защитника «народной команды» Даниила Денисова во вчерашнем матче против «Химок» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Кукуляк, просто посмотри этот момент. Как же вы задолбали, судьи! Я не о «Спартаке» в данном случае. Уже все тренеры трясутся от вас. И я», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Несмотря на неравные составы, «Спартак» смог сравнять счет и свести встречу вничью со счетом 1:1.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Дерби состоится но «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 21 мая.