Ловчев диагностировал деменцию у игрока «Торпедо»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал защитника «Торпедо» Бояна Рогановича за игру против ЦСКА в матче 27-го тура Премьер-лиги.

«Мне кажется, что у Рогановича наступила деменция. Он забыл, что они играют в белых футболках, и он решил отдать мяч футболистам ЦСКА», - передает слова Ловчева «Матч ТВ».

22-летний черногорский легионер перешел в «Торпедо» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Роганович провел 11 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

За три тура до конца сезона «Торпедо» досрочно вылетело из РПЛ.