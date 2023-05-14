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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» не было»

14 Мая 2023 • 08:55 Комментировать

Тренер академии московского ЦСКА Александр Гришин высказался о победе «армейцев» над «Торпедо» в поединке 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» не было. Сейчас никто не может проиграть такому «Торпедо». Вылет в первую лигу - абсолютно заслуженный», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

После 27 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 54 балла и занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Спартак» на четыре очка. «Торпедо» с 13 очками досрочно вылетело в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Александр Гришин
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