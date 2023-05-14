Боков: «Торпедо» ничего не смогло противопоставить ЦСКА»

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал победу «армейцев» над «Торпедо» в поединке 27-го тура чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова выиграли со счетом 3:0.

«Сильная команда играла со слабым соперником. «Торпедо» ничего не смогло противопоставить ЦСКА. У «армейцев» все получалось, игра проходила под их диктовку. Голы все хорошие», - передает слова Бокова издание Metaratings.ru.

После 27 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 54 балла и располагается на втором месте в турнирной таблице. Что касается «Торпедо», то «автозаводцы» досрочно вылетели из Премьер-лиги за три тура до завершения сезона.