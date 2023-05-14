Ганчаренко: «Все уже устали от большого количества игр»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча завершилась победой уральцев со счетом 2:1.

«Все уже устали от большого количества игр. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Стоит отметить желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», - приводит слова белорусского специалиста пресс-служба клуба.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 30 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Оренбург», в свою очередь, с 39 очками находится на восьмой позиции.