Тимощук: «Зенит» долго шёл ко второй звезде»

Украинский специалист Анатолий Тимощук, который занимает должность помощника наставника «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал очередную победу «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге. Питерцы в пятый раз подряд стали чемпионами страны.

«Завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли. Ребята - молодцы. До конца старались, не проиграли, боролись. Нужно было показать эмоции и поблагодарить болельщиков», - поведал специалист в эфире «Матч ТВ».

В последнем матче «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» встречался с «Краснодаром». Поединок завершился вничью со счетом 2:2.