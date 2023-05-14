Геркус: «Клотет – это не тренер, он не умеет ставить футбол»

Футбольный функционер Илья Геркус, который ранее поработал в «Локомотиве» и «Торпедо», высказался о нынешнем главном тренере «автозаводцев» Жозепе Клотете.

«Он не умеет играть и ставить профессиональный футбол. Это не тренер. Это какой‑то другой человек, может быть, он силён в чем‑то другом. Может быть, он тренер из другого вида спорта», - передает слова Геркуса «Матч ТВ».

В последнем матче «Торпедо» на выезде крупно уступило ЦСКА со счетом 0:3. За три тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Клотета досрочно вылетели из элитного дивизиона.