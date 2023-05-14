«Сочи» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Ростов
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Протокол игры
Адамов Денис•Терехов Сергей•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Маргасов Тимофей•Макарчук Артём•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Бурмистров Никита•Юсупов Артур•Мелкадзе Георгий
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Прохин Данила•Сильянов Александр•Мелёхин Виктор•Миронов Алексей•Глебов Данил•Щетинин Кирилл•Байрамян Хорен•Комаров Иван•Комличенко Николай
14 мая. Стадион "Фишт" (Сочи).
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