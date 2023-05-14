«Динамо» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Ахмат
Доступ после регистрации
Протокол игры
Шунин Антон•Даса Элазар•Сазонов Саба•Майсторович Милан•Скопинцев Дмитрий•Гагнидзе Лука•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Гладышев Ярослав•Смолов Фёдор•Захарян Арсен
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей• 12'Быстров Марат•Богосавац Мирослав•Камилов Владислав•Швец Антон•Карапузов Владислав•Гбамбле Нене•Харин Евгений•Конате Мохамед II
14 мая. Стадион "ВТБ Арена".
Бан пользователя