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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев ответил, устал ли «Зенит» от чемпионств

14 Мая 2023 • 07:56 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенит» Далер Кузяев высказался о победе своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» гарантировали себе чемпионский титул за четыре тура до завершения сезона.

«Эмоции положительные! Очень рады тому, что стали чемпионами пятый раз подряд, что добыли эту звезду. Можно ли устать от чемпионств? Конечно, нельзя. Быстро привыкаешь к хорошему», - передает слова полузащитника пресс-служба петербургского клуба.

В последнем матче «Зенит» на «Газпром-Арене» принимал «Краснодар». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев
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