«Крылья Советов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Локомотив Москва
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Протокол игры
|(1:0) Цыпченко Дмитрий41'
Ломаев Иван•Зуев Александр•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Бейл Гленн•Витюгов Максим•Бабкин Сергей•Гарре Бенжамин•Цыпченко Дмитрий•Шитов Владислав
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Кузьмичёв Иван•Погостнов Егор•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём• 28'Камано Франсуа•Миранчук Антон•Жемалетдинов Рифат•Игнатьев Иван 33'
14 мая. Стадион "Солидарность Арена".
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