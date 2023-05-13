Игрок питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков оставил свой автограф болельщику в необычном месте – на первой странице паспорта гражданина Российской Федерации. Видео опубликовал официальный телеграм-канал «Зенита».

Также видно, что до Чистякова в главном документе каждого жителя страны расписался ещё как минимум один футболист. После росписи защитник отправил документ обратно в толпу. Вероятно, тому болельщику питерцев, которому он и принадлежит.

Напомним, после ничьей с «Краснодаром» в рамках 27 тура РПЛ питерский клуб всеми игроками и тренерским штабом отправился на чемпионский парад праздновать пятое кряду чемпионство в РПЛ.