Радченко: Никто не мешает клубам РПЛ покупать бразильцев, как «Зенит»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о доминировании «сине-бело-голубых» в РПЛ.

«Очень сложно держать планку на высоком уровне. Кто говорит, что нет интриги в чемпионате — это в пользу бедных. У клубов есть возможности, но если они не решают свои внутренние проблемы, то о конкуренции и речи не может быть», — приводит слова Радченко Sport24.

По мнению специалиста, никому не запрещают поехать в Бразилию и привезти оттуда легионеров, как это сделал «Зенит». Помимо бразильцев, есть и другие качественные иностранцы, добавил тренер.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2022/23. «Сине-бело-голубые» завоевали этот трофей в пятый раз подряд.